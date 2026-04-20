「鳥取いなば温泉郷」は、それぞれ異なる趣を持つ5つの温泉地で構成されています。中心となる「鳥取温泉」は、明治37年に発見された全国でも珍しい県庁所在地の市街地に湧く温泉で、硫酸塩泉の泉質を有しています。また、平安時代に薬師如来のお告げで掘り当てられたと伝わる「吉岡温泉」は、古くから「美肌の湯」として親しまれ、鳥取藩主の湯治場としても利用されました。このほか、民謡「貝殻節」の故郷である海辺の「浜村温泉