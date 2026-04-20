SUPER★DRAGONが、メジャー6thシングル『Call Me Asap / NUMBER』を7月15日にリリース。また、新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：SUPER★DRAGON、結成10周年ツアー『SUPER X』開幕音楽への熱い想いとグループの矜持が伝わるステージに） 本情報は、4月19日に行われたライブツアー『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2026「Studio」』の東京公演にて発表されたもの。メジ