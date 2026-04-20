中国運輸局と岡山県警はきのう（19日）、真庭市蒜山で車両の不正改造の検査を実施し、不正が認められた車両13台に対して整備命令書を交付しました。 【写真を見る】「爆音」「シャコタン」など不正改造車に整備命令書を交付蒜山IC出口付近で中国運輸局と警察の合同検査軽乗用車1台と乗用車12台を確認 対象は基準不適合のマフラー装着や最低地上高不足の車両 中国運輸局岡山運輸支局によりますと、きのう午前7時45分&#