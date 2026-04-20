政府が節電や節約を呼びかけるべきと考える人が6割を超える中、政府はどう対応する方針なのでしょうか。【映像】「煽ったら目詰まりが起きる」 政府 節約呼びかけず高市総理の周辺は、けさ、今は政府として節約を呼びかける「動きはない」と話し、慎重姿勢を崩していません。木原官房長官「現状におきましては我が国における石油需給において直ちに影響が生じるとの報告は受けておりません。日本全体として必要な量が確保され