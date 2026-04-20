K−POP代表的なファッショニスタのG−DRAGON（37）は、ピンクのスーツも似合う！自身の公式インスタグラムに18日、親友でサッカー韓国代表FWソン・フンミン（33）とのツーショットなどを公開した。ピンクのスーツに黒縁メガネ、左胸にはデージー模様のブローチを付け、黒いちょうネクタイ姿だった。おとなしく両手を前に合わせており、舞台で見せる激しいパフォーマンスとは対照的だった。韓国メディアのニュースエンは20日「公