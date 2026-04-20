ＤＤＴと新日本プロレスは２０日に都内で会見を開き、６月８日に東京・後楽園ホールでスーパー・ササダンゴ・マシン（４８＝ＤＤＴ）と矢野通（４７＝新日本）の「一面対抗戦パート２」として「５対５勝ち抜き団体戦」を開催することを発表した。ササダンゴと矢野は昨年６月に後楽園で局地的な「一面対抗戦」を開催。しかし試合が進むごとに両団体を巡るキーパーソンたちが続々と登場すると、最後はわだかまりがとけて大団円。