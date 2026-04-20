今年2月、埼玉県越谷市の県道で男子高校生（当時16）が血を流している状態で見つかり、その後、死亡が確認された、ひき逃げ事件で、トラック運転手（47）が書類送検されました。過失運転致死とひき逃げの疑いで書類送検されたのは、神奈川県愛川町の男性トラック運転手（47）です。警察によりますと、運転手は今年2月5日、県道の橋の上でトラックを運転中に、自転車で通学していた男子高校生・泉冬悟さん（当時16）と衝突したあと