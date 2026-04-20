【第99話1】 4月20日 公開 第99話1を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月20日、原作・日向夏氏、作画・倉田三ノ路氏によるマンガ「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第99話「間抜けな喜劇（1）」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第99話1では、証文をかたにした酒の飲み比べを持ち掛けた猫猫は、借金取りの手下たちを次々に酔い潰していくが――。