【第19話】 4月18日 公開 第19話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは4月18日、原作・カバー、漫画・ヨハネ氏による「Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-」の第19話をマンгаUP!に公開した。 第19話では、フレアのマチカドカフェにノエルから大量の牛丼用の米が送られてくる。フレアやわためたちは、米を使ったカフェらしいメニュ