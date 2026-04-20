デンバー・ナゲッツは、4月19日（現地時間18日、日付は以下同）にホームのボール・アリーナで行われたミネソタ・ティンバーウルブズとの「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド初戦を116－105で制した。 第1クォーターこそ23－33の10点ビハインドで終えるも、続く第2クォーターで39－29と巻き返すと、第3クォーターに