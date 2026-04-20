日本電波工業は急騰、大陽線を示現し年初来高値を大幅更新した。２０２１年以降の相場で１９００円台半ばが上限ラインとなっており、時価はその因縁場でいったん値動きが鈍ったが、緩んだ場面では大口の買いが観測される。水晶振動子や水晶機器など水晶デバイス専業メーカーとして世界トップクラスの技術力と商品シェアを誇る。ＡＩデータセンター向けで電気信号と光信号を相互変換する光トランシӦ