ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓが後場一段高となっている。同社はきょう午後１時ごろ、グループのｅｎａｂｌｅＸがカソク（東京都新宿区）と、フィジカルＡＩを活用したホテルオペレーションＤＸの推進に向けた戦略的パートナーシップを締結したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 両社は住宅・ホテル業界における現場のナレッジ・ワークフロー・データの専門性を強化