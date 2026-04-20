「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２０日午後１時現在でキオクシアホールディングスが「売り予想数上昇」３位となっている。 キオクシアはきょうも断トツの売買代金をこなし、株価も反発に転じた。ただ、テクニカル的には前週１４日に３万６８７０円の上場来高値を形成後、下値を探る動きで５日移動平均線を下回っており、正念場といえる。売買代金は前週末１７日まで８営業日連続で１兆円