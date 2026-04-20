あの親友コンビが、また異なる関係性で帰ってくるらしい。それも、テレビではなくスクリーンに──。 参考：『アトムの童』山粼賢人×松下洸平が散らす演技の火花これまでにない空気感の日曜劇場に “あの親友コンビ”とは、ドラマ『アトムの童』（2022年／TBS系）で山粼賢人と松下洸平が演じたふたりのことだ。ゲーム開発をめぐる熱き物語を体現した彼らが、今度は映画『殺人の門』で再び親友関