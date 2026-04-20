オフサイドポジションの定義を変えた新ルールが試行されているカナダリーグで、当該ルールによって認められる第1号ゴールが18日に生まれた。現在はオフサイドライン(ボールと後方から2人目の守備側選手のうちゴールラインに近い方)よりも手と腕を除いた部位が少しでも出ていた場合、オフサイドポジションと判断される。だが、今季のカナダリーグでトライアルされているルールでは、オフサイドラインよりも手と腕を除いた「体の