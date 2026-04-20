【その他の画像・動画等を元記事で観る】 目黒蓮（Snow Man）が伝説の殺し屋・坂本太郎を演じる映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の舞台挨拶が、4月29日・30日に実施されることが決定した。 ■目黒蓮ら“坂本商店メンバー”が集結 今回の舞台挨拶では、主演・目黒蓮が、本作のためにカナダから帰国し登壇する。 公開初日の4月29日には、目黒の他に、高橋文哉、上戸彩、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由ら豪華キャス