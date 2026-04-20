ONE OK ROCKのTakaが自身のインスタグラムを更新し、佐藤健、三浦翔平、吉高由里子ら豪華メンバーとの集合ショットを披露した。 ■Taka「写真はAIです」と冗談交じりに紹介 4月17日に誕生日を迎えたTakaは「誕生日を祝ってもらいました。38歳です」と報告。合わせて豪華な集合写真を公開した。 写真の中心にはTakaが陣取り、その左には満面の笑みを浮かべる吉高、右隣にはなぜかしかめっ面の佐藤の姿が。さらに背後に