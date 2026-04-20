この記事をまとめると ■2000年以降はスポーツカーの不況が続いた ■トヨタ86はクルマ好きを増やすためにトヨタが投入した意欲作だった ■中古車市場には1000台近くが流通しており若者も買いやすくなっている いまになってわかる86の偉大さ 2012年前半、自動車業界が大注目したクルマが世に解き放たれた。トヨタ86とスバルBRZである。2000年に突入したあたりから、世のなかはクルマの燃費を気にするようになり、低燃費なクルマを