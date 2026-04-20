俳優の奥菜恵（46）の夫で俳優の木村了（37）が、19日放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜深0：55）に出演。“結婚のメリット”を語った。【写真】「素敵すぎ」妻・奥菜恵と寄り添う木村了“夫婦2ショット”公開元KAT-TUNの上田竜也とともに出演し、占い師の大串ノリコさんが手相で占った。木村について「一途な方ですよ」「生年月日でみると、家事とかも結構手伝う」などと診断。木村はうな