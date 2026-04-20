ジャーナリストの池上彰氏（75）が、20日放送のテレビ朝日系『大下容子ワイド！スクランブル』（月〜金前10：40※一部地域を除く）に出演し、京都・南丹市の児童死体遺棄事件に端的にコメントした。【写真】京都・南丹市の児童遺体遺棄事件に端的にコメントした池上彰氏この日は同事件をめぐる動きを報じ、「先週一気に事件が動いたわけですけども、池上さんはここまでの報道をどのように見ていますか？」と向けられた。