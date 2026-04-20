歌手で俳優の小柳ルミ子が18日、大阪・サンケイホールブリーゼ（大阪市）で「デビュー55周年記念＆新曲ヒット御礼！ヒストリーライブ in 大阪〜『わたしの城下町』から『愛は輪廻転生』まで〜」を開催した。【ライブ写真】美脚も際立つゴージャス衣装でも魅了大阪でのライブは約30年ぶり。デビュー曲「わたしの城下町」から大ヒット曲「瀬戸の花嫁」、3月3日にリリースしたデビュー55周年記念の58枚目シングル「愛は輪廻転生」