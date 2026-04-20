◇MLB ロッキーズ 9-6 ドジャース(日本時間20日、クアーズ・フィールド)ドジャースの佐々木朗希投手がロッキーズ戦に先発登板し、5回途中3失点で勝ち負けはつかず。試合後、デーブ・ロバーツ監督が投球内容を振り返りました。前回は4回94球2失点で敗戦、5与四球と制球に苦しんだ佐々木投手。試合前にロバーツ監督は報道陣へ「積極的に攻めてほしい。四球を出さなければ効率よく投げられると思う」と語っていましたが、佐々木投手は