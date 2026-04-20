木津川計さん雑誌「上方芸能」の編集長、発行人を務め、関西の芸能文化を論じ続けた木津川計（きづがわ・けい、本名坂本凡夫＝さかもと・つねお）さんが16日午前4時55分、中咽頭がんのため大阪市の病院で死去した。90歳。高知市出身。葬儀・告別式は近親者で行った。少年時代にラジオで落語や浪曲、講談などを聴いて育った。大阪市立大卒業後、印刷会社を経営する傍ら、1968年に「上方芸能」を創刊した。86年に立命館大教授に