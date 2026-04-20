インスタグラムで報告カーリングの中部電力・江並杏実が20日、インスタグラムで第1子の出産を発表した。「おかげさまで母子ともに健康に過ごしております」と報告している。26歳の江並は20日、自身のインスタグラムを更新。「【ご報告】麗らかな春の日差しが心地よい季節に、第1子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康に過ごしております」とつづり、赤ちゃんの足裏を写した写真を投稿した。続けて「たくさんの方