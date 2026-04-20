堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第2話が19日に放送され、紅白戦で活躍したチーム最年少選手役の若手俳優に対して、ネット上には「めっちゃかっこいい」「イケメン過ぎる！」「お顔が綺麗…」などの声が相次いだ。【写真】「ブレイズブルズ」の最年少選手を演じる越山敬遠本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、主人公で宇宙物理学者の伍鉄文人（堤）が、弱小チームに立ち