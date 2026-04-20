テーマパークが好きすぎて、思わず“スタッフ気分”でお客さんを案内してしまった男性。ところが、その行動が思わぬトラブルに発展してしまいます。落ち込む彼を変えたのは、ある意外な提案でした。「好き」をどう活かすかで、人はこんなにも変わる。そんな気づきをくれるエピソードです。 テーマパークを愛する男性 友人たちの楽しそうな声に包まれて、B男さんは嬉しそうに笑ってい