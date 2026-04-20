子育てや家庭のあり方などについての様々な内容をテーマに、多数のゲスト講師を招いてメッセージを発信し続けるテレビ静岡の教育番組「テレビ寺子屋」。４月２６日の第２４７９回は、総合内科専門医・おおたわ史絵さんの「古今エンタメを医学で斬る」を放送（テレビ静岡午前６時３０分から７時）する。おおたわ史絵さんは、東京女子医科大学卒業後、大学病院や地域開業医などを経て、現在は法務省矯正医官を務めている。難関で