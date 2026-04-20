モナコ南野拓実が第30節のオセール戦をスタジアムで観戦した北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表のメンバー発表が5月15日に控えるなか、ここまで多く出ていた負傷者の復帰が注目されている。スペインではMF久保建英が復帰を果たして、国王杯優勝でキャリア初タイトルを獲得。ドイツでも、長らく負傷に苦しんだDF伊藤洋輝が2シーズン連続となるリーグ優勝の瞬間をピッチで味わった。そうしたなかで復帰に近づいていると