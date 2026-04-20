記事ポイント分身AI生成サービス「Ai-Mine」を活用した小説『Angel Investor ― 引き受ける者たち』が登場2026年3月30日に発売、Amazon KDPで電子書籍やペーパーバックなど複数形式で展開エンジェル投資家・坂元康宏氏の思考や経験を抽出し、約2カ月で作品化した出版プロジェクトサンライズが、分身AI生成サービス「Ai-Mine」を活用した小説『Angel Investor ― 引き受ける者たち』を発売しました。エンジェル投資家・坂元康宏氏の