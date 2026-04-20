2025年度に日本を訪れた外国人客（インバウンド）は4282万9443人で、年度として初めて4000万人を上回った。日本政府観光局が15日、3月の速報値を発表したもので、24年度からは397万人増加した。 円安に加え、日本への旅行そのものが人気で、韓国や台湾などアジアからの旅行者数が大きく増加。アメリカやヨーロッパ、オーストラリアからの客数も伸びた。消費額も増えており、観光庁が3月31日に発表した25年の訪日客消