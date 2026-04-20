「左足関節脱臼骨折」のため2日から入院していたタレント松本明子（60）が20日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。3週間ぶりの番組復帰を果たした。松本は番組冒頭「すいませーん、来ちゃいました」と切り出し、元気な声を披露。「玄関出て1歩目でツルンと。1歩ツルン。スニーカー履いて。1歩目でツルンとスベりまして。気が付いたら左足が外側に直角に…曲がっちゃいけない方向に