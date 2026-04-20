将棋の令和8年度昇段者免状授与式が22日、大阪府高槻市の関西将棋会館であり、徳田拳士五段（28）らが出席した。デビュー初年度の2022年、若手棋戦の加古川青流戦でいきなり優勝した同志社大出身初の棋士は先月、公式戦100勝を達成。4年がかりでの昇段に「ふがいない成績が続いた。目の前の一極に集中して指し、それが何かの結果につながれば」と5年目以降の巻き返しを誓った。昨年12月に結婚し、その後の結婚披露宴では師匠の