お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（49）が20日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」に出演。京都府南丹市で市立園部小に通う安達結希さんの遺体が遺棄され、遺体遺棄の疑いで父親の安達優季容疑者が逮捕された事件をめぐり、メディアが連日報道を続けることについて自身の思いを語った。山里は事件について「本当につらいことがひたすら分かっていくっていうので、見ていてつらいんですけど」と語り「なぜこれが起こった