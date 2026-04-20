木原官房長官は、中東情勢の緊迫が続く中、短期的に石油や電力・ガスの供給に支障は生じていないとして、現時点で政府が節電や節約の呼びかけを行う必要はないとの認識を示しました。木原官房長官「現状におきましては、我が国における石油需給において、直ちに影響が生じるとの報告は受けておりません。まずは、現在の各種取り組みの効果を注視する段階であると認識をしています」NNNと読売新聞が行った世論調査では、イラン情勢