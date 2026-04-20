コンビニ大手3社の前2月期単体業績は、既存店売上や日販が揃って伸長する一方、客数や収益面で差が出た。セブン-イレブンは出来立て商品の強化で売上を確保した一方、客数減や販管費増加の影響を受けた。ファミリーマートも客数が減少したが、商品施策や広告事業の伸長などが寄与し、過去最高益を更新。ローソンは周年施策や売場力強化が奏功し、客数増と日販過去最高を達成した。各社は商品力やデジタル活用を軸に次の成長戦略