サンワサプライは、バッテリーが発火した際に炎が外に漏れにくいモバイルバッテリーポーチ「IN−FP1BK（Sサイズ）」「IN−FP2BK（Mサイズ）」の2サイズを5月上旬に発売する予定。ケースの内側と外側に難燃性に優れたグラスファイバー素材を採用し、ファスナーにも難燃素材を採用している。モバイルバッテリーがバッグの中で発火しても、周囲への影響を少なくできます。自宅で夜間・不在時の保管にもおすすめだという。「難燃モバイ