石川県かほく市ののと里山海道下り線の白尾インターチェンジ近くで20日の朝、5台の車が絡む事故が発生し、2人がけがをしました。事故があったのはかほく市白尾ののと里山海道下り線で、警察によりますと20日午前7時半ごろ、白尾インターチェンジから輪島方面におよそ500メートル進んだ場所で追い越し車線を走っていた乗用車にトラックが追突しました。その後、事故を目撃し停車した別のトラックに後ろから来た乗用車が追突し、その