三陽商会が基幹事業のひとつとして展開するブランド「Paul Stuart（ポール・スチュアート）」は、今年春夏から、同ブランドのゴルフライン「Paul Stuart GOLF」（ポール・スチュアート ゴルフ）において、柄・色・刺繍糸をカスタマイズできるプリントポロシャツの受注を開始した。メンズ・ウィメンズのゴルフ用ポロシャツを対象に、表地7柄、計32色、胸元の刺繍糸12色からカスタマイズが可能となる。「ポール・スチュアート 青山本