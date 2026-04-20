「デルモンテ 塩トマト」800mlキッコーマン食品は、4月20日に、昨年好評を得た「デルモンテ 塩トマト」800mlを、今年も全国で発売する。8月末（予定）までの限定販売となる。「塩トマト」は、すっきりとした味わいで、夏でもごくごく飲めるトマトジュース。100ml中に、全国清涼飲料連合会の「熱中症対策」表示ガイドラインの適用範囲のナトリウム、約42〜70mg（食塩相当量約0.10〜0.18g／100ml当り）を含んでいる。朝食や喉が渇い