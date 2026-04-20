矢野経済研究所は、審美歯科と矯正歯科に関する消費者アンケート調査を実施し、審美歯科・矯正歯科での治療に対する需要などを分析した。ここでは、その調査結果の一部を公表した。審美歯科では「ホワイトニング」、矯正歯科では「マウスピース矯正」が最も興味のある治療という回答になった。同調査では、2月に審美歯科については全国在住の20代〜60代の男女500名（男性250名、女性250名）、矯正歯科については全国在住の10代〜50