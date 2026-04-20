あべのハルカス（大阪市阿倍野区）の展望台「ハルカス300」で、アニメ『葬送のフリーレン』とのコラボイベント「ハルカス300×葬送のフリーレン 高層のフリーレン じゃあ行こうか、地上約300Mの冒険へ。」が2026年4月28日〜7月22日の期間に開催される。【画像】展示イメージや?あの?コラボメニュー『フリーレン』の世界を感じられる館内装飾や、コラボグッズ、コラボフードの販売などが実施される。58階・59階・60階の三層構造とな