「パ・リーグ6球団コラボレーション・ネイルシール」コーセーホールディングスは、“推し”とファンをネイルシールのデザインで繋ぐプラットフォーム「muw maze（ミュウ メイズ）」から、パシフィック・リーグ6球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス）をイメージしたデザインの「パ・リーグ6球団コラボ