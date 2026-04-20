銀座コージーコーナーと、ロッテは、コラボレーションによって共同開発した「ガーナチョコレート」を使用したスイーツ3品を4月24日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。ロッテ「ガーナ」と銀座コージーコーナーのケーキがコラボレーションして4年目。これまで多くの消費者に楽しんでもらい、「チョコクリーム