「掘って楽しい♪ペコちゃんキャラパキ 発掘恐竜パフェ」不二家は、バンダイの人気商品とコラボした、遊び心満載のスイーツ「キャラパキ 発掘恐竜チョコ」を全国の不二家洋菓子店で4月27日から発売する。不二家洋菓子店では、バンダイとコラボレーションした商品を発売する。バンダイの人気商品である「キャラパキ 発掘恐竜チョコ 大袋」や「モグッと誕生！恐竜エッグチョコ」を使用した、遊び心満載のスイーツが登場。まるで探検