「関西限定きのこの山駄菓子屋さんのきなこ棒風味」明治は、「みんなに、おいしく、おもしろく」をコンセプトに展開している「きのこの山」が50周年を迎えたことを記念し、懐かしさを感じられる駄菓子屋さんのきなこ棒をイメージした特別フレーバー「関西限定きのこの山駄菓子屋さんのきなこ棒風味」を、4月28日から関西限定で発売する。「関西限定きのこの山駄菓子屋さんのきなこ棒風味」は、きなこ棒風味のチョコレートとサクサ