女優の賀来千香子（64）が19日、横浜市のぴあアリーナMMで開催されたファッション雑誌「JJ」（光文社）の創刊50周年記念フェスに出演した。1980年代に同誌の専属モデルとして活躍した賀来は、歴代モデルメンバーとしてランウエーを闊歩。白のセットアップをクールに身にまとい、観客の歓声を浴びた。また、モデル時代を「みんながキラキラしていて、その時代に出演させていただいたのはとてもうれしい経験」と懐古。藤原紀香