タレントで女優の野呂佳代（42）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。一風変わった夫婦円満の秘訣（ひけつ）を語った。3年の交際を経て、テレビディレクターの男性と2020年に結婚した野呂。同番組で、ゲストへの勝手なイメージとして「結婚生活ラブラブっぽい」との指摘に、三角の札で回答した。「“ラブラブなんです”って自分で言いたい人はあんまりいないと思ってる。信用できない」