テレビ朝日の大下容子アナウンサーは、MCを担当する同局系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時40分）で伝えた京都府南丹市の男児遺体遺棄事件の報道について、ゲスト出演したジャーナリスト池上彰氏からの「提言」を受け、「そういう方も多くいらっしゃいます」と応じた。事件では、13日に市内で発見された身元不明の遺体について、南丹市立園部小の安達結希（あだちゆき）さん（11）と確認され、16日未明、京都府