確定申告をして還付金を受け取った際、金額はよく確認しておきましょう。もし金額が想定よりも大きくずれていた場合、申告内容にミスがあるかもしれません。そのまま放置していると、税金負担が多くなる可能性があります。 今回は、還付金が想定より多いときの対処法や放置しているとどうなるか、確定申告のポイントなどについてご紹介します。 還付金が想定より多いときの対処法 還付金が自分で想定したよりも多