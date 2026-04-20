自動車を運転しているとき、信号のない横断歩道では歩行者を優先させなければいけません。歩道を渡ろうとしている歩行者がいるにもかかわらず、止まらなかった場合は、警察の取り締まりの対象となります。では、歩行者が譲ってくれた場合はどうなのでしょうか。 本記事では、横断歩道で歩行者が譲ってくれたから進んだのに青切符を切られた例を取り上げ、交通ルールの解説や反則金などを解説します。 歩行者